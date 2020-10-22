***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz CEO'su Tolga Gündüz'ün Dünya Gazetesi'nde yayınlanan röportajına internet sitemizin yatırımcı ilişkileri sayfasından ve aşağıda belirtilenlinkten ulaşabilirsiniz.https://bit.ly/banvitihracattabuyuyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883071BIST