***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.10.2021Genel Kurul Tarihi 12.11.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe BANDIRMAAdres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208/A BANDIRMAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - 2020 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2020 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.10 - Şirket'in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.11 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 14. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 15. Maddesinin, "Rey" başlıklı 18. Maddesinin, "Vekil Tayini" başlıklı 19. Maddesinin ve "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 23. Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.16 - Şirket'in II-19.1 sayılı Kar Pay Tebliği doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesine dair yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve Ek-2'de yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması.17 - Dilek ve görüşler.18 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Banvit - 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Banvit - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966236BIST