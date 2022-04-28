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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2022 23:15
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Toplantı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Tarihi 03.06.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - 2021 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2021 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Mevcut Yönetim Kuruluna ilave olarak bir yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve Yönetim Kurulu'nun toplam 8 üyeden oluşması, atanacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresinin belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Şirket'in 2021 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.
13 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2021 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 15. Maddesinin, "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 23. Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
18 - II-19.1 sayılı Kar Pay Tebliği ve Şirket'in Esas Sözleşmesi doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın güncellenmesine dair yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve Ek-2'de yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması.
19 - Dilek ve görüşler.
20 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Banvit 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Metni .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Banvit 2021 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Genel Kurul Toplantımıza İlişkin Toplantı Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025308


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Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
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