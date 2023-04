***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 11.04.2023Genel Kurul Tarihi 09.05.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2023Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe BANDIRMAAdres Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/BalıkesirGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.7 - 2022 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.8 - (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2022 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.10 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.11 - Şirket'in 2022 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.12 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2022 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.16 - Dilek ve görüşler.17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BanvitAS 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 BanvitAS 2022 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 BanvitAŞ 2022 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan MetniEK: 4 BanvitAS Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting for 2022.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davet metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136526BIST