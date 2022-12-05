***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Aralık 2022 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliği" hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Esas sözleşmesinin "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı" başlıklı 29. Maddesi kapsamında, Türk Lirası cinsinden, toplam 2.500.000.000 TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar, vadesi en çok 3 yıl olacak şekilde yurt içinde, halka arz etmeksizin, Nitelikli Yatırımcıya satılmak üzere, bir veya birden fazla seferde borçlanma aracı ihraç edilmesine bu kapsamda gerekli izin ve onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084528BIST