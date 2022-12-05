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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.12.2022 19:24
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Aralık 2022 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "VII-128.8 Borçlanma Araçları Tebliği" hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Esas sözleşmesinin "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı" başlıklı 29. Maddesi kapsamında, Türk Lirası cinsinden, toplam 2.500.000.000 TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar, vadesi en çok 3 yıl olacak şekilde yurt içinde, halka arz etmeksizin, Nitelikli Yatırımcıya satılmak üzere, bir veya birden fazla seferde borçlanma aracı ihraç edilmesine bu kapsamda gerekli izin ve onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084528


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