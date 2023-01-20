***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni "Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış" olarak seçilen satış türü, "Nitelikli Yatırımcıya Satış" olarak düzeltilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.01.2024Ek Açıklamalar05.12.2022 tarihinde yayımlanan duyurumuzda 1 yıllık süre içerisinde yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere Türk Lirası cinsinden, toplam 2.500.000.000 TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar, vadesi en çok 3 yıl olacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için 12.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmiş olduğumuz başvurumuz, Kurul'un 19.01.2023 tarih ve 3/63 numaralı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103541BIST