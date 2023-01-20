***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2023 19:06
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni "Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış" olarak seçilen satış türü, "Nitelikli Yatırımcıya Satış" olarak düzeltilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.01.2024
Ek Açıklamalar
05.12.2022 tarihinde yayımlanan duyurumuzda 1 yıllık süre içerisinde yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere Türk Lirası cinsinden, toplam 2.500.000.000 TL (İkiMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) tutara kadar, vadesi en çok 3 yıl olacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için 12.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmiş olduğumuz başvurumuz, Kurul'un 19.01.2023 tarih ve 3/63 numaralı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103541
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0369
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.165,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.165,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7978
|18,8053
|% 0,09
|
|Euro
|20,3704
|20,3814
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,2033
|23,3197
|% -0,02
|
|Frank
|20,3472
|20,4698
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9930
|5,0181
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,51
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.896
|7.962
|-26,00
|
|Yarım
|3.856
|3.896
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,02
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,34
|