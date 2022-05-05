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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.05.2022 14:53
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.06.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.04.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiş ve 26.04.2022 tarihinde bu kapsamdaki esas sözleşme tadil metnine uygun görüş verilmesi talebiyle SPK'ya başvurulmuştur.
SPK tarafından başvurumuz 29.04.2022 tarihinde onaylanmış olup tadil metnine uygun görüşü verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026600


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