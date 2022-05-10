***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.05.2022 18:45
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Uzatılmasına İlişkin Ticaret Bakanlığı Başvurusunun Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.06.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.04.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiş ve buna ilişkin esas sözleşme tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruya 29.04.2022 tarihinde uygun görüş verildiği kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de gerekli izin 10.05.2022 tarihinde alınmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028674
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