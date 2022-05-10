***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Uzatılmasına İlişkin Ticaret Bakanlığı Başvurusunun SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.06.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.04.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiş ve buna ilişkin esas sözleşme tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruya 29.04.2022 tarihinde uygun görüş verildiği kamuya duyurulmuştu.Söz konusu esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de gerekli izin 10.05.2022 tarihinde alınmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028674BIST