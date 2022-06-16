***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Kararı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.06.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 16.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin yapılması kararlaştırılan ve 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan esas sözleşme tadil metni Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037794BIST