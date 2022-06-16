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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.06.2022 18:38
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Kararı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 16.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin yapılması kararlaştırılan ve 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan esas sözleşme tadil metni Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ve Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037794


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