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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.03.2024 21:46
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 8.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2024

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13.02.2024 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 8.000.000.000 (sekiz milyar) Türk Lirası'na arttırılmasına karar verilmiş ve 21.02.2024 tarihinde esas sözleşme tadil metnine uygun görüş verilmesi talebiyle SPK'ya başvurulmuştu.
SPK tarafından başvurumuz 07.03.2024 tarihinde onaylanmış olup tadil metnine uygun görüşü verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Banvit Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257733


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