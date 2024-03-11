***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılmasına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 8.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.03.2024Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.02.2024 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 8.000.000.000 (sekiz milyar) Türk Lirası'na arttırılmasına karar verilmiş ve 21.02.2024 tarihinde esas sözleşme tadil metnine uygun görüş verilmesi talebiyle SPK'ya başvurulmuştu.SPK tarafından başvurumuz 07.03.2024 tarihinde onaylanmış olup tadil metnine uygun görüşü verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Banvit Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257733BIST