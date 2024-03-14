***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Bakanlık OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 8.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2., 3., 6. ve 24. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı 11.03.2024 tarihinde duyurulmuştu.Esas Sözleşme tadil tasarısına yönelik Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 13.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094923180 sayılı yazı ile uygun bulunmuştur. Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Banvit Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Banvit Esas Sözleşme Tadil Metni-Bakanlık Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258926BIST