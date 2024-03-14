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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.03.2024 20:34
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Bakanlık Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 8.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2., 3., 6. ve 24. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı 11.03.2024 tarihinde duyurulmuştu.
Esas Sözleşme tadil tasarısına yönelik Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 13.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094923180 sayılı yazı ile uygun bulunmuştur. Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Banvit Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Banvit Esas Sözleşme Tadil Metni-Bakanlık Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258926


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