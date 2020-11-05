***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2020 21:04
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı olarak yüzde yüz pay sahibi olduğu, şirket merkezi Romanya'da bulunan Banvitfoods SRL şirketinin sermayesinin 100,000,000 Romanya Leyi tutarında azaltılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, şirketimizin aldığı yönetim kurulu kararı ile, şirketimizin yüzde yüz pay sahibi olduğu Nutrinvestment B.V.'nin ve Nutrinvestment B.V.'nin yüzde yüz pay sahibi olduğu Banvitfoods SRL'nin, Banvitfoods SRL'de gerçekleştirilecek olan sermaye azaltımı sürecine ilişkin olarak gerekli yönetim kurulu ve genel kurul kararlarının alınması kabul edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886472
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0045
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0941
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
18:05527,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 11,83
|Açılış
|: 527,68
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
529,72
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|16,50
|6.918.665
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|495.653
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|90.114.411
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,26
|1.925.029
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.693.218
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.516.081
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|1.285.130
|% -9,97
|
|EUKYO
|3,95
|4.870.576
|% -9,82
|
|BRKO
|1,30
|3.721.857
|% -9,72
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 7,06
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4132
|8,4170
|% -0,05
|
|Euro
|9,9524
|9,9739
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,0267
|11,0820
|% 1,14
|
|Frank
|9,2681
|9,3239
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2372
|2,2484
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|46,70
|
|Altın Gr.
|528
|528
|12,25
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|1,40
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,35
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FLAP
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 956 adet işlem
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17:58PRKAB
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 901 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
-
17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de