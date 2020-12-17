***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından potansiyel alıcılar ile yapılan görüşmeler sonrasında, Şirketimizin %0,0003 oranında pay sahibi olduğu ve Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu Nutrinvestment B.V.'nin %99,9997 oranında pay sahibi olduğu Banvit Foods S.R.L.'nin paylarının tamamının Aaylex System Group S.A.'ya toplam 20.300.000 Euro devir bedeli ile devrine dair pay devir sözleşmesi 17.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme koşullarına göre kapanış işlemleri yapılacaktır.Taraflar arasındaki gizlilik sözleşmesi hükümleri dolayısıyla ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.12.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı Kararı doğrultusunda, işbu açıklamanın yapılması Özel Durumlar Tebliğinin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu pay devir sözleşmesinin imza tarihine ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893722BIST