***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 19:27
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından potansiyel alıcılar ile yapılan görüşmeler sonrasında, Şirketimizin %0,0003 oranında pay sahibi olduğu ve Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu Nutrinvestment B.V.'nin %99,9997 oranında pay sahibi olduğu Banvit Foods S.R.L.'nin paylarının tamamının Aaylex System Group S.A.'ya toplam 20.300.000 Euro devir bedeli ile devrine dair pay devir sözleşmesi 17.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme koşullarına göre kapanış işlemleri yapılacaktır.
Taraflar arasındaki gizlilik sözleşmesi hükümleri dolayısıyla ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.12.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı Kararı doğrultusunda, işbu açıklamanın yapılması Özel Durumlar Tebliğinin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu pay devir sözleşmesinin imza tarihine ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893722
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,7077
En Düşük
7,7019
18:059,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,4672
En Düşük
9,4578
18:05466,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 466,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
465,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7015
|7,7073
|% -1,22
|
|Euro
|9,4541
|9,4587
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,4212
|10,4735
|% -0,74
|
|Frank
|8,6696
|8,7219
|% -1,22
|
|Riyal
|2,0470
|2,0573
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|19,49
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|51,49
|51,49
|0,42
|