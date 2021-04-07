***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 18:56
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 18.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması çerçevesinde, Rekabet Kurumu tarafından halihazırda yürütülmekte olan soruşturma kapsamında hazırlanan Soruşturma Raporu Şirketimizce tebellüğ edilmiştir.
Soruşturma devam etmekle birlikte, Soruşturma Raporu'nda Banvit'in Rekabet Kanunu'nu ihlal etmediği ve dolayısıyla Banvit hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924504
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
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1.422
En Düşük
1.402
18:058,1570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
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8,2136
En Düşük
8,1173
18:059,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,7200
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|Önceki Kapanış
|: 9,6200
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9,7730
En Düşük
9,6365
18:05456,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 456,68
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|33,88
|177.667
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|4.123.026
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
|
|CASA
|102,50
|3.931.001
|% -9,53
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 1,65
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 1,44
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1464
|8,1554
|% 0,33
|
|Euro
|9,6794
|9,7087
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,1678
|11,2239
|% -0,40
|
|Frank
|8,7474
|8,8001
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,49
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,01
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|-0,26
|