***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 18.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması çerçevesinde, Rekabet Kurumu tarafından halihazırda yürütülmekte olan soruşturma kapsamında hazırlanan Soruşturma Raporu Şirketimizce tebellüğ edilmiştir.Soruşturma devam etmekle birlikte, Soruşturma Raporu'nda Banvit'in Rekabet Kanunu'nu ihlal etmediği ve dolayısıyla Banvit hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924504BIST