***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 15 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının 12. maddesi uyarınca Şirketimiz Genel Kurulu tarafından belirlenen 600.000 TL azami bağış tutarını aşan 4.146.640 TL tutarındaki aşan bağış miktarının onaylanmasına ve söz konusu hususun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu aşan bağış tutarı, sel felaketlerinin önlemesine yönelik altyapı çalışmaları, Elazığ depremi kapsamında yapılan yardım ve Covid-19 bağışları sebebiyle aşılmıştır.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937169BIST