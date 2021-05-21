***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 12:54
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 15 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının 12. maddesi uyarınca Şirketimiz Genel Kurulu tarafından belirlenen 600.000 TL azami bağış tutarını aşan 4.146.640 TL tutarındaki aşan bağış miktarının onaylanmasına ve söz konusu hususun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu aşan bağış tutarı, sel felaketlerinin önlemesine yönelik altyapı çalışmaları, Elazığ depremi kapsamında yapılan yardım ve Covid-19 bağışları sebebiyle aşılmıştır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937169
BIST
16:091.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:098,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0120
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:0910,2085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0531
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
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10,2787
En Düşük
10,2068
16:09508,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,44
|Açılış
|: 508,28
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|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:09
|SONME
|38,64
|7.405.003
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.919.103
|% 9,91
|
|FENER
|34,28
|482.926.683
|% 9,59
|
|OZGYO
|1,85
|11.032.709
|% 8,82
|
|BERA
|29,00
|58.442.101
|% 7,49
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|31,00
|59.504.673
|% -6,91
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|727.133.237
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|636.224.409
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,20
|618.424.224
|% 2,00
|
|JANTS
|89,15
|616.711.028
|% 1,48
|
|FENER
|34,28
|482.926.683
|% 9,59
|
|YKBNK
|2,18
|376.197.012
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.273.453
|% 1,02
|
|TSPOR
|2,57
|111.222.985
|% 4,90
|
|CEMAS
|1,34
|43.497.776
|% -0,74
|
|GWIND
|4,45
|138.388.103
|% 1,14
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3672
|8,3685
|% -0,14
|
|Euro
|10,2053
|10,2085
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,8574
|11,9169
|% 0,01
|
|Frank
|9,2930
|9,3490
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2269
|2,2380
|% -0,05
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,05
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|