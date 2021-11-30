***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 18:48
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ("Banvit") pay sahiplerini ve piyasaları BRF Foods GmbH ("BRF Foods") ile Katar Yatırım İdaresi'nin ("KYİ"), Banvit'in hakimiyetini elinde bulunduran TBQ Foods GmbH ("TBQ") unvanlı holding şirket nezdindeki ortaklıklarına dair hüküm ve koşulların yenilenmesi hususunu müzakere ettikleri yönünde bilgilendirmektedir. Bahse konu müzakereler kapsamında KYİ'ye TBQ nezdindeki haklarını BRF Foods'a satma hakkı tanıyan satım opsiyonu hakkının kullanım dönemini 15 Aralık 2021 tarihine kadar uzatan bir ön protokol akdedilmiştir. Banvit söz konusu müzakerelere ilişkin olarak usulüne uygun bir şekilde piyasaları bilgilendirmeye devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980350
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 0,4785
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,4840
En Düşük
12,6998
18:0515,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 0,5962
|Açılış
|: 14,8300
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|Önceki Kapanış
|: 14,3100
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15,2418
En Düşük
14,2915
18:05765,60
En Yüksek
|Değişim
|: 4,16%
|| 30,60
|Açılış
|: 765,54
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|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
768,50
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2786
|13,2948
|% 3,73
|
|Euro
|14,9984
|15,0651
|% 4,12
|
|Sterlin
|17,7263
|17,8151
|% 4,30
|
|Frank
|14,5209
|14,6084
|% 5,09
|
|Riyal
|3,5623
|3,5802
|% 4,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-9,29
|
|Altın Gr.
|765
|766
|30,51
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,83
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,43
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-5,41
|