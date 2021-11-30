***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBanvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ("Banvit") pay sahiplerini ve piyasaları BRF Foods GmbH ("BRF Foods") ile Katar Yatırım İdaresi'nin ("KYİ"), Banvit'in hakimiyetini elinde bulunduran TBQ Foods GmbH ("TBQ") unvanlı holding şirket nezdindeki ortaklıklarına dair hüküm ve koşulların yenilenmesi hususunu müzakere ettikleri yönünde bilgilendirmektedir. Bahse konu müzakereler kapsamında KYİ'ye TBQ nezdindeki haklarını BRF Foods'a satma hakkı tanıyan satım opsiyonu hakkının kullanım dönemini 15 Aralık 2021 tarihine kadar uzatan bir ön protokol akdedilmiştir. Banvit söz konusu müzakerelere ilişkin olarak usulüne uygun bir şekilde piyasaları bilgilendirmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980350BIST