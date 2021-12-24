***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2021 21:00
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 100% pay sahibi olduğu Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 009558 sicil numarasıyla kayıtlı "Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi ("Banvit Enerji") tarafından alınan genel kurul kararıyla -6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 180. ila 190. maddeleri arasında düzenlenen tür değiştirme hükümleri uyarınca Banvit Enerji "Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete dönüşmüştür. -Şirketimiz, Banvit Enerji'nin yönetim kurulu üyesi olarak atanmış ve Banvit Enerji'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Şirketimizi temsilen Türk Ticaret Kanunu madde 359/2 uyarınca gerçek kişi temsilci olarak Sayın Tolga Gündüz görevlendirilmiştir. -Şirketimizin Mali İşler Müdürü Sayın Ahmet Ersöz, Banvit Enerji yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. (i) "Banvit Enerji'nin" tür değişikliği, (ii) Şirketimizin (şirketimizi temsilen de gerçek kişi temsilcisi olarak Sayın Tolga Gündüz'ün) ve (iii) Sayın Ahmet Ersöz'ün Banvit Enerji'ye yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına dair kararların alındığı Banvit Enerji'nin genel kurulu, Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Ayrıca, bu hususa dair ilan, 23.12.2021 tarihli ve 10479 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986111
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|16,39
|6.747.793
|% 10,00
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|TOASO
|71,55
|276.619.592
|% 9,99
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|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|OYLUM
|6,06
|13.249.794
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.373.644
|% 9,98
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|RODRG
|18,99
|7.131.611
|% -10,00
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|PRKAB
|40,44
|18.379.576
|% -9,97
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|DOBUR
|72,00
|1.227.816
|% -9,94
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|LIDFA
|4,11
|15.614.883
|% -9,87
|
|TRILC
|13,26
|382.469.660
|% -9,73
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EREGL
|28,38
|2.492.179.283
|% 7,58
|
|THYAO
|21,12
|1.950.639.251
|% 9,94
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|YKBNK
|3,53
|749.346.001
|% -1,40
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
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|EKGYO
|2,22
|373.668.840
|% 4,72
|
|KRDMD
|9,43
|1.580.886.402
|% 5,84
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|10,9781
|11,2359
|% -0,48
|
|Euro
|12,4212
|12,5151
|% -2,47
|
|Sterlin
|14,7888
|14,8629
|% -2,09
|
|Frank
|11,9775
|12,0497
|% -2,23
|
|Riyal
|2,9369
|2,9516
|% -2,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|644
|644
|-12,50
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|23,01
|0,08
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|Gümüş Gr.
|8,18
|8,21
|-0,11
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|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
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