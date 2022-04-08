***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2022 11:23
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Lojistik Müdür olarak görev yapmakta olan Sn. Turgan Tüzüner şirketimizdeki görevinden 08.04.2022 tarihi itibariyle ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017799
BIST
11:142.375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 30,09
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
11:1414,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0147
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
11:1416,0428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0057
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0631
En Düşük
15,9947
11:14916,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,74
|Açılış
|: 916,69
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MZHLD
|34,12
|2.662.521
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|16.582.660
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.328.359
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|51.859.601
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|2.732.057
|% -9,78
|
|ARMDA
|95,10
|4.716.527
|% -3,45
|
|PSDTC
|29,50
|6.935.564
|% -3,34
|
|PSDTC
|29,50
|6.935.564
|% -3,34
|
|PSDTC
|29,50
|6.935.564
|% -3,34
|
|GARAN
|13,19
|2.679.912.164
|% 4,60
|
|THYAO
|35,50
|969.848.112
|% -0,34
|
|ASELS
|26,52
|900.678.480
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,38
|758.425.672
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,65
|700.882.062
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,65
|700.882.062
|% 3,52
|
|GARAN
|13,19
|2.679.912.164
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,54
|699.159.227
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,38
|758.425.672
|% 4,23
|
|ODAS
|2,16
|170.252.588
|% 2,37
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7466
|14,7517
|% 0,10
|
|Euro
|16,0339
|16,0428
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,1918
|19,2881
|% -0,05
|
|Frank
|15,7187
|15,8134
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9208
|3,9405
|% 0,13
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,11
|
|Altın Gr.
|915
|915
|0,43
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,20
|
Seans Raporu
11:14
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