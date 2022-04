***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'ncaŞirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Carlos Alberto Bezerra De Moura yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Fabio Luis Mendes Mariano'nun yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Söz konusu atama Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Fabio Luis Mendes MarianoSn. Fabio Luis Mendes Mariano, Universidade Presbiteriana Mackenzie'den İşletme alanında lisans derecesine ve Bankacılık alanında yüksek lisans derecesine, University of Pittsburgh Katz Graduate School of Business'tan MBA derecesine ve Fundação Getúlio Vargas – FGV'den finans piyasalarında uzmanlığa sahiptir. Fabio Luis Mendes Mariano, Bank Boston, Dupont do Brasil gibi şirketlerde ve BRF'de toplamda 22 yıllık deneyime sahiptir ve BRF Arjantin Alimentos Calchaquí'da14 yıl boyunca CFO LATAM ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Finans Direktörü olarak Brezilya'ya dönmüştür ve 2019'dan bu yana BRF Previdência Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.