***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022/2 sayılı bülteni uyarınca Şirketimizin 2021 yılı verileri üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, 2022 yılından itibaren Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında İkinci Gruba dahil edilmiştir. İkinci Gruba ilişkin yükümlülükler çerçevesinde Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının en az üçte biri oranında olmalıdır. Bu kapsamda, Şirketimiz nezdinde Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırlanan tavsiye kararı dikkate alarak Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarihli kararı ile Meral Eredenk Kurdaş'ın ek "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak Şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025312BIST