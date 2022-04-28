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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2022 23:29
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022/2 sayılı bülteni uyarınca Şirketimizin 2021 yılı verileri üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, 2022 yılından itibaren Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında İkinci Gruba dahil edilmiştir. İkinci Gruba ilişkin yükümlülükler çerçevesinde Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının en az üçte biri oranında olmalıdır.  Bu kapsamda, Şirketimiz nezdinde Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırlanan tavsiye kararı dikkate alarak Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarihli kararı ile Meral Eredenk Kurdaş'ın ek "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak Şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025312


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