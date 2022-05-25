***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.04.2022 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Belirlenmesi"ne ilişkin özel durum açıklamamızda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının adı sehven hatalı olarak yazılmış olup, işbu açıklama bağımsız yönetim kurulu üye adayının adının "Meral Kurdaş" olarak düzeltilmesi amacıyla yapılmaktadır.Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun kararı çerçevesinde Meral Kurdaş ek "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak Şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032311BIST