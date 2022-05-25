***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 14:07
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.04.2022 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Belirlenmesi"ne ilişkin özel durum açıklamamızda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının adı sehven hatalı olarak yazılmış olup, işbu açıklama bağımsız yönetim kurulu üye adayının adının "Meral Kurdaş" olarak düzeltilmesi amacıyla yapılmaktadır.
Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun kararı çerçevesinde Meral Kurdaş ek "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak Şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032311
BIST
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|ARCLK
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|ALKA
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|MZHLD
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|7.302.995
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|KGYO
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|SELVA
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|MEPET
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|NUGYO
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|DOGUB
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|21.828.119
|% -5,47
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|FENER
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|1.816.043.167
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|ASELS
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|HEKTS
|29,38
|667.161.164
|% -1,41
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|SISE
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|EKGYO
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|215.020.412
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|GARAN
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|1.157.834.033
|% -1,68
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|YKBNK
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|297.291.272
|% -0,46
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|DOHOL
|3,66
|203.318.806
|% 0,83
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|13:55
|Alış
|Satış
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|Dolar
|16,3211
|16,3358
|% 1,62
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|Euro
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|17,4395
|% 0,83
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|Sterlin
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|20,4171
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|Frank
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|16,9519
|% 0,95
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|Riyal
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|% 1,32
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|13:55
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|Altın Ons
|1.852
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|Altın Gr.
|971
|971
|4,87
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|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|55,00
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|Tam
|6.432
|6.595
|54,84
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|Yarım
|3.109
|3.190
|26,53
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|Çeyrek
|1.559
|1.595
|13,26
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|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|-0,29
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|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,02
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|B. Petrol
|112
|112
|1,26
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