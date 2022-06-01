***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 10:25
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Atakan Sakin, 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle Şirketimizde "Lojistik Müdürü" pozisyonuna atanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033793
BIST
11:032.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,33
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
11:0316,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0404
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4449
En Düşük
16,3733
11:0317,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,6583
En Düşük
17,5427
11:03968,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 968,68
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:03
|OZRDN
|12,91
|1.775.707
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|7.590.842
|% 9,97
|
|AKSEN
|22,66
|133.989.822
|% 7,29
|
|MRGYO
|1,65
|16.180.411
|% 7,14
|
|ESCOM
|17,31
|30.491.465
|% 6,72
|
|AVGYO
|2,85
|18.819.713
|% -8,36
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,28
|10.376.311
|% -6,55
|
|AVTUR
|2,16
|1.137.528
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|47.576.937
|% -5,88
|
|THYAO
|50,25
|1.534.503.823
|% 0,70
|
|KRDMD
|15,04
|656.563.665
|% 2,31
|
|SISE
|21,20
|562.818.657
|% 1,05
|
|SASA
|37,10
|553.170.400
|% 1,70
|
|ASELS
|24,86
|537.809.430
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,91
|368.119.102
|% 1,39
|
|YKBNK
|4,72
|381.743.778
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,29
|87.163.137
|% 0,78
|
|DOHOL
|4,01
|192.019.272
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,04
|656.563.665
|% 2,31
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4272
|16,4358
|% 0,25
|
|Euro
|17,6280
|17,6468
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,6318
|20,7353
|% 0,08
|
|Frank
|17,0386
|17,1413
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3672
|4,3891
|% 0,13
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,58
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,92
|
Seans Raporu
11:03
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11:18ULUUN
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11:15MRGYO
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11:14ESCOM
Yüzde 7.83 oranında artışla 17.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 774, 180 adet işlem