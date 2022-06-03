***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 17:19
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı faaliyet dönemi içinde görevinden istifa eden Patricio Santiago Rohner ve Carlos Alberto Bezerra De Moura yerine TTK'nın 363. maddesi uyarınca Fadi Felfeli ve Fabio Luis Mendes Mariano'nun seçilmesi 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Ek olarak, genel kurulda Meral Kurdaş, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği yükümlülüklerine uyumu çerçevesinde ek bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesi ve bu surette yönetim kurulunun 8 üyeden oluşması pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekildedir:
Yönetim Kurulu
Igor Fonseca Marti Başkan
Fadi Felfeli Başkan Vekili
Fabio Luis Mendes Mariano Üye
Davide Luigi Vimercati Üye
Feras Abdulaziz M H Al-Naama Üye
Levent Avni Ersalman Üye
Orhan Cem Üye
Meral Kurdaş Üye
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034592
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
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|Önceki Kapanış
|: 2.602
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2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 16,5400
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|Önceki Kapanış
|: 16,4800
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16,5454
En Düşük
16,4364
18:0517,7526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 17,7500
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|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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17,8139
En Düşük
17,6736
18:05984,28
En Yüksek
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|: -0,47%
|| -4,68
|Açılış
|: 984,28
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|Önceki Kapanış
|: 988,96
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993,51
En Düşük
983,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5054
|16,5269
|% 0,44
|
|Euro
|17,7123
|17,7428
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,5956
|20,6989
|% -0,21
|
|Frank
|17,0874
|17,1904
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3900
|4,4121
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-15,12
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,93
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,13
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,42
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