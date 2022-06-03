***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı faaliyet dönemi içinde görevinden istifa eden Patricio Santiago Rohner ve Carlos Alberto Bezerra De Moura yerine TTK'nın 363. maddesi uyarınca Fadi Felfeli ve Fabio Luis Mendes Mariano'nun seçilmesi 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Ek olarak, genel kurulda Meral Kurdaş, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği yükümlülüklerine uyumu çerçevesinde ek bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesi ve bu surette yönetim kurulunun 8 üyeden oluşması pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekildedir:Yönetim KuruluIgor Fonseca Marti BaşkanFadi Felfeli Başkan VekiliFabio Luis Mendes Mariano ÜyeDavide Luigi Vimercati ÜyeFeras Abdulaziz M H Al-Naama ÜyeLevent Avni Ersalman ÜyeOrhan Cem ÜyeMeral Kurdaş ÜyeKamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034592BIST