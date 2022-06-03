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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2022 17:19
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı faaliyet dönemi içinde görevinden istifa eden Patricio Santiago Rohner ve Carlos Alberto Bezerra De Moura yerine TTK'nın 363. maddesi uyarınca Fadi Felfeli ve Fabio Luis Mendes Mariano'nun seçilmesi 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Ek olarak, genel kurulda Meral Kurdaş, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği yükümlülüklerine uyumu çerçevesinde ek bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesi ve bu surette yönetim kurulunun 8 üyeden oluşması pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekildedir:
Yönetim Kurulu
Igor Fonseca Marti                 Başkan
 Fadi Felfeli                         Başkan Vekili
 Fabio Luis Mendes Mariano         Üye
 Davide Luigi Vimercati                 Üye
 Feras Abdulaziz M H Al-Naama Üye
 Levent Avni Ersalman         Üye
 Orhan Cem                         Üye
Meral Kurdaş                         Üye
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034592


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