***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2022 18:19
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu, Hollanda'da yerleşik, Nutrinvestments B.V. unvanlı bağlı ortaklığımızda olan 570.000 EUR tutarında sermaye avansımızın, 570.000 EUR nominal sermayeye tekabül eden toplam 11.400 yeni pay çıkarılması suretiyle sermayeye ilave edilmesi suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır. Nutrinvestments B.V.'nin sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısına aşağıda yer verilmiştir:
Unvan
Sermaye
Para Birimi
Nutrinvestments B.V.
56.390.500
EUR
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055154
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1054
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.037,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.038,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.039,69
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9258
|17,9322
|% -0,03
|
|Euro
|18,3727
|18,4272
|% -0,57
|
|Sterlin
|21,6822
|21,7909
|% -0,70
|
|Frank
|18,9561
|19,0702
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7579
|4,7817
|% -0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|12,29
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.947
|7.033
|41,00
|
|Yarım
|3.385
|3.438
|20,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.719
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,84
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,28
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|-1,76
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem