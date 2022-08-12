***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 hissesine sahip olduğu, Hollanda'da yerleşik, Nutrinvestments B.V. unvanlı bağlı ortaklığımızda olan 570.000 EUR tutarında sermaye avansımızın, 570.000 EUR nominal sermayeye tekabül eden toplam 11.400 yeni pay çıkarılması suretiyle sermayeye ilave edilmesi suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır. Nutrinvestments B.V.'nin sermaye artırımı sonrası ortaklık yapısına aşağıda yer verilmiştir:UnvanSermayePara BirimiNutrinvestments B.V.56.390.500EURKamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055154BIST