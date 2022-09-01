***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2022 09:14
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ana ortağı TBQ FOODS GMBH'nin dolaylı ana ortağı BRF SA'nın Grup CEO'su Lorival Luz, 30.09.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olup, yerine Miguel Gularte'nin atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059202
BIST
10:343.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -17,28
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.144
10:3418,2115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:3418,2939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:34998,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,35
|Açılış
|: 998,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:34
|SMRTG
|41,18
|77.330.085
|% 9,99
|
|KONTR
|47,86
|175.937.206
|% 9,96
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|HUNER
|4,04
|70.767.907
|% 8,02
|
|MTRKS
|52,80
|1.249.090
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|CANTE
|82,25
|3.706.388
|% -5,02
|
|HALKB
|9,05
|1.186.870.230
|% 4,99
|
|THYAO
|71,65
|1.098.455.218
|% -1,98
|
|VAKBN
|7,82
|882.377.584
|% 6,98
|
|PETKM
|14,09
|716.074.105
|% -2,29
|
|EKGYO
|4,04
|547.735.797
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,04
|547.735.797
|% 0,75
|
|HALKB
|9,05
|1.186.870.230
|% 4,99
|
|VAKBN
|7,82
|882.377.584
|% 6,98
|
|ZOREN
|3,05
|209.380.607
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,04
|480.098.657
|% 0,00
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1979
|18,2115
|% 0,15
|
|Euro
|18,2693
|18,2939
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,0816
|21,1873
|% 0,01
|
|Frank
|18,5746
|18,6865
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8306
|4,8548
|% 0,13
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-4,75
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.710
|6.763
|-11,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|-0,72
|