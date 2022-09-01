***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ana ortağı TBQ FOODS GMBH'nin dolaylı ana ortağı BRF SA'nın Grup CEO'su Lorival Luz, 30.09.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacak olup, yerine Miguel Gularte'nin atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059202BIST