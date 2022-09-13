***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 42'inci maddesi gereğince Türkiye Orman İşçileri Sendikası ("Sendika")'nın, Şirketimiz için yetki tespit başvurusuna istinaden, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan inceleme neticesinde Sendika'nın işletme toplu iş sözleşmesi imzalamak için Şirketimizin, ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli şartları sağladığı tarafımıza tebliğ edilmiştir.İşbu yazı kapsamında, Sendika'nın Şirketimizde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin iptali için Şirketimiz tarafından hukuki işlemler başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062869BIST