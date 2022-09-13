***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 18:10
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 42'inci maddesi gereğince Türkiye Orman İşçileri Sendikası ("Sendika")'nın, Şirketimiz için yetki tespit başvurusuna istinaden, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan inceleme neticesinde Sendika'nın işletme toplu iş sözleşmesi imzalamak için Şirketimizin, ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli şartları sağladığı tarafımıza tebliğ edilmiştir.
İşbu yazı kapsamında, Sendika'nın Şirketimizde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin iptali için Şirketimiz tarafından hukuki işlemler başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062869
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0339
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2513
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1974
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2334
18:05999,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,22
|Açılış
|: 999,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2443
|18,2546
|% 0,22
|
|Euro
|18,2450
|18,2589
|% -1,03
|
|Sterlin
|20,9844
|21,0896
|% -1,17
|
|Frank
|18,9248
|19,0388
|% -0,58
|
|Riyal
|4,8402
|4,8644
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-20,95
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-12,50
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.739
|6.811
|-45,00
|
|Yarım
|3.284
|3.330
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-1,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO