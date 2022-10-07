***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBRF Foods GmbH ("BRF Foods"), Şirketimizin ana ortağı olan TBQ Foods GmbH'nın paylarının %60'ına sahiptir.BRF Foods paylarının %100 sahibi olan OneFoods Holdings Ltd. 29 Eylül 2022 tarihinde, sahibi olduğu BRF Foods paylarının tamamını BRF GmbH'ye devrettiğini bugün Şirketimize bildirmiştir.Anılan tüm şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak BRF S.A. tarafından kontrol edilmekte olup, BRF Foods hisselerinin devri aynı şirketler grubu içinde tamamlanmıştır. Dolayısıyla söz konusu devir, Şirketimizin yönetim kontrolünde ve nihai ortaklık yapısında herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069135BIST