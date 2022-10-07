***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ("Tres Enerji") arasında, yap-işlet modeli çerçevesinde, 2015 yılında imzalanan Kojenerasyon Sistemi İşletme Sözleşmesi kapsamında Şirketimizin Bandırma'daki tesisinde, enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla, Tres Enerji'nin sağladığı 8.7 MWe kurulu gücündeki kojenerasyon santralinde, kapasite artırımına gidilerek 3.35 MWe gücünde ek bir santral kurulumuna karar verilmiş olup Şirketimiz ile Tres Enerji arasında 07.10.2022 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır.Santral kurulumunun 2023 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanacağı öngrülmekte olup, bu kapasite artışının Şirketimize herhangi bir ek mali yükümlülüğü bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069150BIST