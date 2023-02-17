***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 19:56
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.06.2022 tarihli duyurusunda belirtildiği üzere TEK GIDA-İŞ sendikasının yetki yazısına karşı, Banvit ve Banvit'in bağlı olduğu işveren sendikası TÜGİS tarafından dava açılarak hukuki işlemler başlatılmış ve dava neticesinde ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmişti. Şirketimiz ve TÜGİS tarafından, söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştu. Söz konusu istinaf başvurusunun reddine karar verildiği 08.11.2022 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.
Şirketimiz ve TÜGİS tarafından, İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara yönelik temyiz talepli dilekçemiz 18 Kasım 2022 tarihinde Yargıtay'a iletilmek üzere sunulmuştu. Temyiz talebimizin, Yargıtay tarafından reddine karar verildiği bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114983
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 19,1350
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|Önceki Kapanış
|: 19,1170
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18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1640
En Yüksek
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|: 0,07%
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|: 20,3500
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|Önceki Kapanış
|: 20,4100
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20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.116,96
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|: 0,35%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.117,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.117,85
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8590
|18,8667
|% 0,10
|
|Euro
|20,1509
|20,1640
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6123
|22,7258
|% 0,36
|
|Frank
|20,2885
|20,4107
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|5,77
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|4,08
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.600
|7.670
|14,00
|
|Yarım
|3.713
|3.753
|7,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,75
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,18
|13,19
|0,11
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|-2,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
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17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem