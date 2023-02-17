***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.06.2022 tarihli duyurusunda belirtildiği üzere TEK GIDA-İŞ sendikasının yetki yazısına karşı, Banvit ve Banvit'in bağlı olduğu işveren sendikası TÜGİS tarafından dava açılarak hukuki işlemler başlatılmış ve dava neticesinde ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmişti. Şirketimiz ve TÜGİS tarafından, söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştu. Söz konusu istinaf başvurusunun reddine karar verildiği 08.11.2022 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.Şirketimiz ve TÜGİS tarafından, İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara yönelik temyiz talepli dilekçemiz 18 Kasım 2022 tarihinde Yargıtay'a iletilmek üzere sunulmuştu. Temyiz talebimizin, Yargıtay tarafından reddine karar verildiği bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114983BIST