***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz faaliyetlerinde verimliliğin ve karlılığın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ciromuz içerisinde yalnızca %3 paya sahip olan hindi üretiminin, Şirketimiz karlılığına önemli bir katkısı bulunmadığı tespit edilmiş olup Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli toplantısında, Şirket kaynaklarının ve iş gücünün daha verimli kullanılması ve karlılığın artırılması amacıyla, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.Hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasının, SPK'nın ilgili tebliğlerine göre Önemli Nitelikte İşlem olmadığı tespit edilmiştir.Kapsam dahilindeki mavi yaka çalışanlarımıza "Gönüllü İşten Ayrılma" programı kapsamında tüm maddi haklarını alarak işten ayrılma imkanı sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117963BIST