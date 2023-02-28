***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 20:03
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz faaliyetlerinde verimliliğin ve karlılığın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ciromuz içerisinde yalnızca %3 paya sahip olan hindi üretiminin, Şirketimiz karlılığına önemli bir katkısı bulunmadığı tespit edilmiş olup Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli toplantısında, Şirket kaynaklarının ve iş gücünün daha verimli kullanılması ve karlılığın artırılması amacıyla, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasının, SPK'nın ilgili tebliğlerine göre Önemli Nitelikte İşlem olmadığı tespit edilmiştir.
Kapsam dahilindeki mavi yaka çalışanlarımıza "Gönüllü İşten Ayrılma" programı kapsamında tüm maddi haklarını alarak işten ayrılma imkanı sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117963
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0519,9870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0516
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.109,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.109,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,70
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8805
|18,8851
|% -0,01
|
|Euro
|19,9783
|19,9878
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,6696
|22,7833
|% -0,15
|
|Frank
|19,9876
|20,1080
|% -0,53
|
|Riyal
|5,0171
|5,0423
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|10,29
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|6,21
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.520
|7.597
|24,00
|
|Yarım
|3.674
|3.717
|11,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.859
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,71
|0,20
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK