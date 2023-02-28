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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2023 20:03
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz faaliyetlerinde verimliliğin ve karlılığın artırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ciromuz içerisinde yalnızca %3 paya sahip olan hindi üretiminin, Şirketimiz karlılığına önemli bir katkısı bulunmadığı tespit edilmiş olup Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli toplantısında, Şirket kaynaklarının ve iş gücünün daha verimli kullanılması ve karlılığın artırılması amacıyla, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasının, SPK'nın ilgili tebliğlerine göre Önemli Nitelikte İşlem olmadığı tespit edilmiştir.
Kapsam dahilindeki mavi yaka çalışanlarımıza "Gönüllü İşten Ayrılma" programı kapsamında tüm maddi haklarını alarak işten ayrılma imkanı sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117963


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