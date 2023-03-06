***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle, 1.500.000 TL tutara kadar, nakdi ve/veya ayni bağış ve yardımın, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yetkili kuruluşlar aracılığıyla deprem bölgelerine gönderilmesine ve bu kararın yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120608BIST