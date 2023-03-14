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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2023 19:21
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli toplantısında,
1. Antalya İli Kepez İlçesi Menderes Mahallesi 10 no.lu Sokak Dış Kapı N27 adresinde, "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi Antalya Satış Şubesi" ("Antalya Satış Şubesi") unvanıyla bir şube açılmasına
2. Antalya Satış Şubesi'ne Sermaye ayrılmamasına
3. Nerdin Alp'in ve Çağdaş Dalmaz'ın Yönetim Kurulu tarafından aksi karar alınıncaya kadar Antalya Satış Şubesi Müdürleri olarak atanmasına ve Antalya Satış Şubesi'ni en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere MÜŞTEREK imzaları ile yetkili kılınmalarına
Karar verilmiştir.
Bu karar kapsamında, Antalya Satış Şubesi'nin tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerine gerekli başvurular yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124695


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