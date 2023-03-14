***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli toplantısında,1. Antalya İli Kepez İlçesi Menderes Mahallesi 10 no.lu Sokak Dış Kapı N27 adresinde, "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi Antalya Satış Şubesi" ("Antalya Satış Şubesi") unvanıyla bir şube açılmasına2. Antalya Satış Şubesi'ne Sermaye ayrılmamasına3. Nerdin Alp'in ve Çağdaş Dalmaz'ın Yönetim Kurulu tarafından aksi karar alınıncaya kadar Antalya Satış Şubesi Müdürleri olarak atanmasına ve Antalya Satış Şubesi'ni en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere MÜŞTEREK imzaları ile yetkili kılınmalarınaKarar verilmiştir.Bu karar kapsamında, Antalya Satış Şubesi'nin tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerine gerekli başvurular yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124695BIST