***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.03.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin %100 iştiraki olan Nutrinvestments B.V.'nin %100 sahibi olduğu, Banvit ME FZE'nin tasfiye işlemlerine başlandığı duyurulmuştu.21.03.2023 tarihi itibarıyla tasfiyenin tamamlandığı bugün Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127927BIST