***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 sahibi olduğu Nutrinvestments B.V. ("Nutrinvestments")'ye ilişkin tasfiye kararı alınmıştır.Nutrinvestments'ın Şirketimiz finansal tablolarının hazırlanmasında tam konsolidasyona tabi olması nedeniyle, tasfiyesinin finansal tablolara olumsuz bir etkisinin bulunmayacağı değerlendirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130625BIST