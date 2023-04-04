***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.02.2023 tarihinde yayımlanan duyurumuzda, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Hindi iş kolu faaliyetlerinin sona ermesi nedeniyle, bu iş kolu faaliyetlerinin yürütüldüğü İzmir Akalan Kesimhane Şubesi'nin kapanış işlemleri tamamlanmıştır.İlgili şubenin kapanışı 03.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 04.04.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131711BIST