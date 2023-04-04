***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2023 21:23
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.02.2023 tarihinde yayımlanan duyurumuzda, hindi iş kolu faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Hindi iş kolu faaliyetlerinin sona ermesi nedeniyle, bu iş kolu faaliyetlerinin yürütüldüğü İzmir Akalan Kesimhane Şubesi'nin kapanış işlemleri tamamlanmıştır.
İlgili şubenin kapanışı 03.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 04.04.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131711
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2280
En Düşük
19,2018
18:0521,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0648
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
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21,1933
En Düşük
21,0484
18:051.249,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.249,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.249,19
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2086
|19,2241
|% 0,06
|
|Euro
|21,0530
|21,1236
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,9639
|24,0841
|% 0,04
|
|Frank
|21,1446
|21,2720
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1109
|5,1366
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|0,27
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.455
|8.583
|1,00
|
|Yarım
|4.145
|4.200
|1,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.100
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE