***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 09.05.2023 tarihli kararıyla, 09.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi seçilen, Igor Fonseca Marti'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak ve Fadi Felfeli'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149235BIST