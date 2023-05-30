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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.05.2023 18:10
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 13.03.2023 tarihli açıklamasında, Türkiye Orman İşçileri Sendikası ("Sendika")'nın, Şirketimizde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin iptali için tarafımızca açılan davanın reddine karar verildiği ve ilgili karara istinaden Şirketimizce istinaf kanun yoluna başvurulduğu duyurulmuştu.
Temyiz mahkemesi, daha önce alınan kararların kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmek üzere İlk Derece Mahkemesi'ne iadesine karar vermiştir. İlk Derece Mahkemesi tarafından yeniden yargılama yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154719


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Cumhuriyet 8.940 9.120 25,00  
Tam 8.931 9.176 22,16  
Yarım 4.396 4.550 -1,00  
Çeyrek 2.205 2.268 -7,00  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 0,02  
Gümüş Gr. 15,24 15,25 0,25  
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