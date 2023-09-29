***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 19:43
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı hakim ortağı BRF S.A.'nın %31.66'sını temsil eden paylarının sahibi olan Marfrig Global Foods S.A., satın aldığı paylar uyarınca BRF S.A.'nın %40,05 oranında pay sahibi olmuştur. Söz konusu satın alma işlemi neticesinde, daha önce %17,42 oranındaki dolaylı iştirakiyle Şirketimizin dolaylı pay sahibi olan Marfrig Global Foods S.A.'nın Şirketimizdeki dolaylı iştirak oranı %22,03 oranına yükselmiştir.
Ayrıca Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) , BRF S.A.'nın %10.96'sı'nı temsim/1198334
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1108
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0096
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.631,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -11,09
|Açılış
|: 1.631,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.630,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4098
|27,4249
|% 0,41
|
|Euro
|28,9793
|29,0188
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,3202
|33,4873
|% -0,00
|
|Frank
|29,8226
|30,0022
|% 0,03
|
|Riyal
|7,2865
|7,3231
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.631
|1.631
|-11,18
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.865
|11.027
|-61,00
|
|Yarım
|5.449
|5.536
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.768
|-15,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284