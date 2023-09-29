***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı hakim ortağı BRF S.A.'nın %31.66'sını temsil eden paylarının sahibi olan Marfrig Global Foods S.A., satın aldığı paylar uyarınca BRF S.A.'nın %40,05 oranında pay sahibi olmuştur. Söz konusu satın alma işlemi neticesinde, daha önce %17,42 oranındaki dolaylı iştirakiyle Şirketimizin dolaylı pay sahibi olan Marfrig Global Foods S.A.'nın Şirketimizdeki dolaylı iştirak oranı %22,03 oranına yükselmiştir.Ayrıca Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) , BRF S.A.'nın %10.96'sı'nı temsim/1198334BIST