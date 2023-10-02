***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.09.2023 tarihli duyurumuzda SALIC'in BRF S.A.'daki pay sahipliği sehven hatalı yazılmıştır, düzeltilmiş duyurumuz aşağıdadır:Şirketimizin dolaylı hakim ortağı BRF S.A.'nın %31,66'sını temsil eden paylarının sahibi olan Marfrig Global Foods S.A., satın aldığı paylar uyarınca BRF S.A.'nın %40,05 oranında pay sahibi olmuştur. Söz konusu satın alma işlemi neticesinde, daha önce %17,42 oranındaki dolaylı iştirakiyle Şirketimizin dolaylı pay sahibi olan Marfrig Global Foods S.A.'nın Şirketimizdeki dolaylı iştirak oranı %22,03 oranına yükselmiştir.Ayrıca Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) , BRF S.A.'nın %10,699'unu temsil eden paylarını satın alarak ortak olmuştur. Söz konusu satın alma işlemi neticesinde, SALIC %5,88 oranında Şirketimizin dolaylı pay sahibi olmuştur. Bu konuda ilgili süreçler Şirketimiz tarafından takip edilmektedir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198819BIST