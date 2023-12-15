***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2023 19:09
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Mehmet Mert Eren'in ayrılması nedeniyle görevleri 15.12.2023 tarihi itibariyle sona ermiştir. Yerine atanacak Yatırımcı İlişkileri Müdürünün bilgileri ayrıca kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226232
BIST
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18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.998
18:0529,0290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0673
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,2266
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,5333
18:051.896,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.896,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.889,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|SUWEN
|18,42
|152.293.497
|% 9,97
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
|
|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|ASTOR
|96,30
|2.022.564.469
|% -1,73
|
|BIMAS
|320,50
|1.536.220.369
|% 2,31
|
|CATES
|61,10
|1.304.559.640
|% -9,82
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|ZOREN
|4,67
|468.666.683
|% 4,24
|
|AKFGY
|2,02
|195.762.273
|% 1,51
|
|HALKB
|12,86
|848.381.959
|% 3,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9778
|29,0290
|% 0,23
|
|Euro
|31,6783
|31,6945
|% -0,71
|
|Sterlin
|36,6712
|36,8551
|% -0,53
|
|Frank
|33,2834
|33,4839
|% 0,02
|
|Riyal
|7,7065
|7,7452
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|948,27
|950,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.172,83
|1.179,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,18
|76,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,62
|2.034,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 762 adet işlem
-
17:56MEKAG
Yüzde 5.80 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 590 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 79, 249.00 milyon TL de
-
17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem