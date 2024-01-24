***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19 Ocak 2024 tarihli Rekabet Kurulu kararıyla, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla Şirketimizin de aralarında bulunduğu bazı kuruluşlar hakkında soruşturma başlatılmıştır ve bu kapsamda şirketimizden savunma beyanı talep edilmiştir.Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin veya Şirketimizin 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği, cezai yaptırımlara tabi oldukları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimiz uyarınca kamuya açıklanacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242636BIST