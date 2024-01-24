***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2024 19:55
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19 Ocak 2024 tarihli Rekabet Kurulu kararıyla, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla Şirketimizin de aralarında bulunduğu bazı kuruluşlar hakkında soruşturma başlatılmıştır ve bu kapsamda şirketimizden savunma beyanı talep edilmiştir.
Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin veya Şirketimizin 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği, cezai yaptırımlara tabi oldukları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimiz uyarınca kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242636
BIST
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18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 140,84
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0532
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
18:0533,0562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2469
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
18:051.958,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,82
|Açılış
|: 1.958,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|THYAO
|251,00
|7.858.175.976
|% 0,88
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|EREGL
|42,38
|4.965.476.435
|% 0,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1300
|30,2278
|% 0,17
|
|Euro
|32,8496
|33,0563
|% 0,75
|
|Sterlin
|38,3086
|38,5007
|% 0,33
|
|Frank
|34,8096
|35,0193
|% 0,81
|
|Riyal
|8,0113
|8,0515
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|909,92
|911,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,61
|970,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,59
|2.018,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
-
17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
-
17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
-
17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem