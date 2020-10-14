***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2020 09:38
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PATRICIO SANTIAGO ROHNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 25.05.2017 İcrada Görevli Değil BRF - Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yrd. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DAVIDE LUIGI VIMERCATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil QATAR INVESTMENT AUTHORITIY - Yatırım Direktörü Bağımsız Üye Değil
ORHAN CEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil DARÜŞŞAFAKA VAKFI - Eğitim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
LEVENT AVNİ ERSALMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil McKinsey & Company Kıdemli Dış Danışman Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı
IGOR FONSECA MARTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 20.02.2018 İcrada Görevli Değil BRF - Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü Bağımsız Üye Değil
FERAS ABDULAZIZ M H AL-NAAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 22.05.2019 İcrada Görevli Değil KATAR YATIRIM ORTAKLIĞI - Uzman Bağımsız Üye Değil
CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 09.02.2020 İcrada Görevli Değil BRF - Finans Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NERDİN ALP SATIŞ DİREKTÖRÜ SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ / SATIŞ DİREKTÖRÜ
TOLGA GÜNDÜZ GENEL MÜDÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
DOUGLAS CORAL SATIN ALMA DİREKTÖRÜ SATIN ALMA MÜDÜRÜ / SATIN ALMA DİREKTÖRÜ
NURGÜL ÇAKIR HUKUK VE UYUM MÜDÜRÜ HUKUK MÜDÜRÜ / HUKUK VE UYUM MÜDÜRÜ
TURGAN TÜZÜNER LOJİSTİK MÜDÜRÜ LOJİSTİK MÜDÜRÜ
ÇİĞDEM KIZILAY KARAOĞLU KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ
CHRISTINE MAZIERO CASTRO ÜRETİM VE AGRO DİREKTÖRÜ
AHMET ERSÖZ MALİ İŞLER MD. MALİ İŞLER MD.
BEHİÇ GÜLŞEN İNSAN KAYNAKLARI MD. İNSAN KAYNAKLARI MD.
YASEMİN GÜRLEROĞLU PAZARLAMA MD. PAZARLAMA MD.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881379
BIST