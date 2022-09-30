***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviIGOR FONSECA MARTI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 20.02.2018 İcrada Görevli Değil BRF - Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiFADİ FELFELİ FADİ FELFELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil GCC & Turkey DDP Executive Director Bağımsız Üye DeğilDAVIDE LUIGI VIMERCATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil QATAR INVESTMENT AUTHORITIY - Yatırım Direktörü Evet Bağımsız Üye DeğilORHAN CEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil DARÜŞŞAFAKA VAKFI Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827259 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiLEVENT AVNİ ERSALMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil McKinsey & Company Kıdemli Dış Danışman Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827259 Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıFERAS ABDULAZIZ M H AL-NAAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2019 İcrada Görevli Değil QATAR Investment Authority - Uzman Evet Bağımsız Üye DeğilFABIO LUIS MENDES MARIANO FABIO LUIS MENDES MARIANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil BRF - Chief Financial Officer Evet Bağımsız Üye DeğilMERAL KURDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025414 DeğerlendirilmediYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNERDİN ALP SATIŞ DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ / SATIŞ DİREKTÖRÜTOLGA GÜNDÜZ GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici MALİ İŞLER DİREKTÖRÜCHRISTINE MAZIERO CASTRO ÜRETİM VE AGRO DİREKTÖRÜ Üst Düzey YöneticiYASEMİN GÜRLEROĞLU PAZARLAMA ve KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici PAZARLAMA ve KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜATAKAN SAKİN Lojistik Direktörü Üst Düzey Yönetici İzmir/Kemalpaşa Kesimhane Şubesi MüdürüGÖKÇEN ASLAN ÖZŞAR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey YöneticiMİRAY ILIKSOY BARAN Hukuk Müdürü Üst Düzey Yönetici Hukuk Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066409BIST