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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2023 09:18
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NERDİN ALP Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlama Direktörü / Satış Direktörü -
TOLGA GÜNDÜZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü -
YASEMİN GÜRLEROĞLU Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü -
ATAKAN SAKİN Lojistik Direktörü Üst Düzey Yönetici İzmir/Kemalpaşa Kesimhane Şubesi Müdürü -
GÖKÇEN ASLAN ÖZŞAR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -
MİRAY ILIKSOY BARAN Hukuk Müdürü Üst Düzey Yönetici Hukuk Müdürü -
LEVENT AYTİMUR Finans Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142594


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BIST En Aktif Hisseler10:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOODY 13,98 9.491.987 % 9,99  
AVHOL 16,21 12.000.761 % 9,97  
GRTRK 23,40 1.056.182 % 9,96  
EUPWR 71,80 312.683.328 % 9,95  
EGSER 28,08 12.200.094 % 9,95  
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10:35 Alış Satış %  
Dolar 19,4533 19,4579 % 0,17  
Euro 21,4064 21,4253 % 0,10  
Sterlin 24,2168 24,3382 % -0,03  
Frank 21,6536 21,7841 % 0,02  
Riyal 5,1710 5,1969 % 0,07  
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10:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.982 1.982 -5,40  
Altın Gr. 1.240 1.240 -2,19  
Cumhuriyet 8.997 9.133 -66,00  
Tam 9.025 9.220 -62,00  
Yarım 4.405 4.508 -30,00  
Çeyrek 2.209 2.268 -11,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 -0,03  
Gümüş Gr. 15,57 15,59 -0,01  
B. Petrol 78,46 78,46 0,24  
Seans Raporu 10:35
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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