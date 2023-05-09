***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviIGOR FONSECA MARTI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 20.02.2018 İcrada Görevli Değil BRF - Uluslararası Pazarlar Finans Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiFADİ FELFELİ FADİ FELFELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.11.2021 İcrada Görevli Değil GCC & Turkey DDP Executive Director Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -DAVIDE LUIGI VIMERCATI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.05.2017 İcrada Görevli Değil QATAR INVESTMENT AUTHORITIY - Yatırım Direktörü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -FABIO LUIS MENDES MARIANO FABIO LUIS MENDES MARIANO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.04.2022 İcrada Görevli Değil BRF - Chief Financial Officer Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -FERAS ABDULAZIZ M H AL-NAAMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.05.2019 İcrada Görevli Değil QATAR Investment Authority - Uzman Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -MERAL KURDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 03.06.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Üyesi 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149237 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiALİ FERDA ELERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.05.2023 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149237 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSELİM TAŞO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.05.2023 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149237 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149260BIST