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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.08.2023 08:14
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NERDİN ALP Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlama Direktörü / Satış Direktörü -
TOLGA GÜNDÜZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü -
YASEMİN GÜRLEROĞLU Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü -
ATAKAN SAKİN Lojistik Direktörü Üst Düzey Yönetici İzmir/Kemalpaşa Kesimhane Şubesi Müdürü -
GÖKÇEN ASLAN ÖZŞAR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -
MİRAY ILIKSOY BARAN Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici Hukuk Müdürü -
LEVENT AYTİMUR Finans Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182601


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KMPUR 149,30 893.048.521 % 100,00  
PAPIL 25,18 266.133.961 % 0,23  
YEOTK 184,00 1.370.536.409 % 0,00  
YYLGD 39,00 324.493.434 % 0,00  
ZEDUR 93,90 505.088.097 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 27,0221 27,0368 % 0,20  
Euro 29,6836 29,7060 % 0,49  
Sterlin 34,4232 34,5958 % 0,38  
Frank 30,8172 31,0028 % 0,41  
Riyal 7,1831 7,2191 % 0,18  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 4,98  
Altın Gr. 1.678 1.678 7,76  
Cumhuriyet 11.436 11.609 162,00  
Tam 11.161 11.301 34,00  
Yarım 5.589 5.677 17,00  
Çeyrek 2.795 2.838 8,00  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 0,12  
Gümüş Gr. 19,90 19,92 0,15  
B. Petrol 86,14 86,14 -0,03  
Seans Raporu 18:10
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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