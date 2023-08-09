***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNERDİN ALP Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlama Direktörü / Satış Direktörü -TOLGA GÜNDÜZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü -YASEMİN GÜRLEROĞLU Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü -ATAKAN SAKİN Lojistik Direktörü Üst Düzey Yönetici İzmir/Kemalpaşa Kesimhane Şubesi Müdürü -GÖKÇEN ASLAN ÖZŞAR İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Direktörü -MİRAY ILIKSOY BARAN Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici Hukuk Müdürü -LEVENT AYTİMUR Finans Direktörü Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182601BIST