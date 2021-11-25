***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli ve 2021/27 sayılı kararı uyarınca Banvit'in yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Patricio Santiago Rohner yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Fadi Felfeli'nin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Igor Fonseca Marti'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Fadi Felfeli'nin ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 1 yıl süreyle görevlendirilmesine ve Şirket Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştirYönetim Kurulu Görev Dağılımı Igor Fonseca Marti Başkan Fadi Felfeli Başkan Vekili Carlos Alberto Bezerra De Moura Üye Davide Luigi Vimercati Üye Feras Abdulaziz M H Al-Naama Üye Levent Avni Ersalman Üye Orhan Cem Üye Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979686BIST