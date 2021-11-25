***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli ve 2021/27 sayılı kararı uyarınca Patricio Santiago Rohner'in Riskin Erken Saptanması Komitesi'ndeki üyeliğinin sonlanmasına, yerine Igor Fonseca Marti'nin atanmasına karar verilmiştir. Yapılan son değişiklikler uyarınca güncel Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin aşağıdaki kişilerden ibaret olduğu tespit edilmiştir:Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev DağılımıLevent Avni ErsalmanKomite BaşkanıOrhan CemÜyeIgor Fonseca MartiÜyeKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979687BIST