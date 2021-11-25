***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.11.2021 22:52
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli ve 2021/27 sayılı kararı uyarınca Patricio Santiago Rohner'in Riskin Erken Saptanması Komitesi'ndeki üyeliğinin sonlanmasına, yerine Igor Fonseca Marti'nin atanmasına karar verilmiştir. Yapılan son değişiklikler uyarınca güncel Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin aşağıdaki kişilerden ibaret olduğu tespit edilmiştir:
Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Dağılımı
Levent Avni Ersalman
Komite Başkanı
Orhan Cem
Üye
Igor Fonseca Marti
Üye
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979687
BIST
18:051.819
En Yüksek
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|: 1.816
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|Önceki Kapanış
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1.834
En Düşük
1.806
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|: 1,54%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|17,60
|17.469.734
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.555.884
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.721.364
|% 10,00
|
|EMNIS
|19,69
|603.474
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.502.823
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.832.000
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.286.340
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.530.092
|% -9,95
|
|DITAS
|25,06
|121.771.402
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,14
|24.383.132
|% -7,89
|
|SASA
|39,14
|2.647.199.798
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.926.856.111
|% -0,76
|
|ASELS
|21,28
|1.874.183.466
|% 1,33
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,33
|1.110.817.196
|% -4,03
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|921.892.899
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|HALKB
|5,25
|882.220.559
|% 6,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9609
|12,0702
|% 1,54
|
|Euro
|13,4229
|13,5425
|% 1,60
|
|Sterlin
|15,9876
|16,0678
|% 1,19
|
|Frank
|12,8117
|12,8888
|% 1,05
|
|Riyal
|3,1991
|3,2152
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,43
|
|Altın Gr.
|692
|692
|8,88
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,64
|0,06
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|Gümüş Gr.
|9,12
|9,14
|0,14
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|B. Petrol
|82,25
|82,25
|0,00
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Seans Raporu
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17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
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17:57KUTPO
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
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17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
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17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem