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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.11.2021 22:52
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli ve 2021/27 sayılı kararı uyarınca Patricio Santiago Rohner'in Riskin Erken Saptanması Komitesi'ndeki üyeliğinin sonlanmasına, yerine Igor Fonseca Marti'nin atanmasına karar verilmiştir. Yapılan son değişiklikler uyarınca güncel Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin aşağıdaki kişilerden ibaret olduğu tespit edilmiştir:
 
    Riskin Erken Saptanması  Komitesi Görev Dağılımı

    Levent Avni Ersalman
    Komite Başkanı

    Orhan Cem
    Üye

    Igor Fonseca Marti
    Üye

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979687


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