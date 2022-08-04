***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.08.2022 18:22
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Daha önce kamuya açıklamış olduğumuz Şirketimiz bünyesinde Hazine Müdürü olarak çalışan ve Yatırımcı İlişkileri görevini yürüten Serdar Yıldırım, görevlerinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden 01.08.2022 tarihi itibariyle ayrılmıştır.
Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca
Şirketimize 1 Ağustos 2022 tarihinde katılan Hale Çırak'ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak belirlenmesine ve bu bağlamda Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,
Yatırımcı İlişkileri Bölümünde Müdür Hale Çırak'a ek olarak, Şerif Nur Baykal'ın görev almasına karar verilmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Levent Avni Ersalman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Orhan Cem Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Hale Çırak Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052008
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|TMSN
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|KLMSN
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|% 9,99
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|KRPLS
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|KZBGY
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|% -9,99
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|COSMO
|14,90
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|96,70
|89.130.895
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|80.570.533
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|SASA
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|EKGYO
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|938.671.259
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|YKBNK
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|1.369.844.180
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 0,18
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|Euro
|18,3755
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|% 0,90
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|Sterlin
|21,7014
|21,8102
|% -0,03
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|Frank
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|18,7974
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|Riyal
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|1.790
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|Altın Gr.
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|1.032
|13,98
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|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.902
|6.977
|74,00
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|Yarım
|3.363
|3.411
|36,00
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|Çeyrek
|1.687
|1.705
|18,00
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|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
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|Gümüş Gr.
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|11,62
|0,05
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