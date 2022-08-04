***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuya açıklamış olduğumuz Şirketimiz bünyesinde Hazine Müdürü olarak çalışan ve Yatırımcı İlişkileri görevini yürüten Serdar Yıldırım, görevlerinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden 01.08.2022 tarihi itibariyle ayrılmıştır.Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu'ncaŞirketimize 1 Ağustos 2022 tarihinde katılan Hale Çırak'ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak belirlenmesine ve bu bağlamda Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,Yatırımcı İlişkileri Bölümünde Müdür Hale Çırak'a ek olarak, Şerif Nur Baykal'ın görev almasına karar verilmiştir.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİBaşkan Levent Avni Ersalman Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Orhan Cem Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Hale Çırak Yatırımcı İlişkileri MüdürüKamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052008BIST