Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

04.08.2022 18:22
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce kamuya açıklamış olduğumuz Şirketimiz bünyesinde Hazine Müdürü olarak çalışan ve Yatırımcı İlişkileri görevini yürüten Serdar Yıldırım, görevlerinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden 01.08.2022 tarihi itibariyle ayrılmıştır.
Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca
Şirketimize 1 Ağustos 2022 tarihinde katılan Hale Çırak'ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak belirlenmesine ve bu bağlamda Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,
Yatırımcı İlişkileri Bölümünde Müdür Hale Çırak'a ek olarak, Şerif Nur Baykal'ın görev almasına karar verilmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Levent Avni Ersalman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Orhan Cem                 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Hale Çırak         Yatırımcı İlişkileri Müdürü
 
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052008


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.723
Değişim :  1,45% |  39,02
Açılış :  2.701  
Önceki Kapanış :  2.684  
En Yüksek
2.734 En Düşük
2.701
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DARDL 4,29 272.676.399 % 10,00  
DAGHL 24,86 22.476.764 % 10,00  
TMSN 59,45 556.579.246 % 9,99  
KLMSN 14,31 48.351.149 % 9,99  
KRPLS 8,26 61.692.046 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9501 17,9598 % 0,18  
Euro 18,3755 18,4058 % 0,90  
Sterlin 21,7014 21,8102 % -0,03  
Frank 18,6848 18,7974 % 0,53  
Riyal 4,7637 4,7876 % 0,24  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 24,59  
Altın Gr. 1.031 1.032 13,98  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.902 6.977 74,00  
Yarım 3.363 3.411 36,00  
Çeyrek 1.687 1.705 18,00  
Gümüş.Ons 20,15 20,18 0,10  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 0,05  
B. Petrol 94,60 94,60 -2,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru