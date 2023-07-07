***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.07.2023 18:29
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Hale Çırak, 07.07.2023 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır.
Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Hale Çırak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Meral Kurdaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Ali Ferda Elerman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Selim Taşo Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167504
BIST