***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Hale Çırak, 07.07.2023 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır.Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Hale Çırak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİBaşkan Meral Kurdaş Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Ali Ferda Elerman Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Selim Taşo Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167504BIST